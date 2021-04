mercredi 7 avril 2021 • 129 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La succession de Victor Osimhen est ouverte ! Lauréat en 2020 du Prix Marc-Vivien Foé, qui récompense le meilleur joueur africain de Ligue 1 de la saison écoulée, l’attaquant nigérian, transféré de Lille à Naples, a quitté la France et ne fait donc pas partie des 11 candidats pour l’édition 2021 dévoilés ce mardi par RFI et France 24.

Parmi ces prétendants, on retrouve notamment le néo-international sénégalais Boulaye Dia (Reims), actuel 3e meilleur buteur de L1 avec 14 réalisations, le Congolais Gaël Kakuta, auteur d’une saison remarquable avec Lens (9 buts et 5 passes décisives), et l’attaquant de Montpellier, Andy Delort (10 buts et 9 passes décisives). Le vainqueur pourrait bien se trouver dans ce trio même s’il faudra aussi compter avec le duo lyonnais composé de Tino Kadewere (10 buts et 3 passes décisives) et de Karl Toko Ekambi (12 buts et 6 passes décisives). Mais le fait que les deux hommes jouent dans le même club pourrait entraîner une dispersion de voix…

On note aussi la présence surprise du Mozambicain Reinildo, actuel leader de Ligue 1 avec Lille. Les Algériens de Metz Farid Boulaya et Alexandre Oukidja, le milieu de terrain parisien Gana Gueye, le défenseur marocain de Rennes Nayef Aguerd et l’Ivoirien Seko Fofana, deuxième ambassadeur de Lens, figurent aussi dans cette short-list.

Le trio final sera annoncé le 29 avril prochain à l’issue d’un vote effectué par un jury de journalistes spécialisés dont fait partie Afrik-Foot.com.

Les 11 nommés :

Nayed Aguerd (Rennes/Maroc)

Farid Boulaya (Metz/Algérie)

Andy Delort (Montpellier/Algérie)

Boulaye Dia (Reims/Sénégal)

Seko Fofana (Lens/Côte d’Ivoire)

Idrissa Gueye (PSG/Sénégal)

Tino Kadewere (Lyon/Zimbabwe)

Gaël Kakuta (Lens/RDC)

Alexandre Oukidja (Metz/Algérie)

Reinildo (Lille/Mozambique)

Karl Toko Ekambi (Lyon/Cameroun)

Avec Afrikfoot