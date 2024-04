mercredi 3 avril 2024 • 641 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) RFI et France 24 ont dévoilé ce mardi la liste des 11 nommés pour le prix Marc-Vivien Foé 2024, qui récompense le meilleur joueur africain de Ligue 1 de la saison en cours.

Tenant du titre, Chancel Mbemba sera bien présent ! Malgré une saison moins aboutie en club, le défenseur central congolais aura donc l'occasion de défendre sa couronne, même s'il ne partira pas forcément favori. Il n'est d'ailleurs pas le seul membre du large contingent africain de l'OM à être plébiscité puisque Pierre-Emerick Aubameyang est logiquement de la partie. Vainqueur de ce prix en 2013, le buteur gabonais réalise une excellente saison à l'OM, avec notamment 11 buts en Ligue 1, et fera partie des grands favoris.



On retrouvera peut-être aussi dans cette catégorie Nabil Bentaleb, qui brille dans l'entrejeu du LOSC et qui représente l'Algérie avec le néo-Fennec Amine Gouiri (Rennes), plus inconstant. Le Nigeria comptera également deux représentants avec l'ailier de Nantes, Moses Simon, gravement blessé et dont la saison est terminée, et le buteur de Nice, Terem Moffi. Les deux Super Eagles sont des habitués de ce prix, au même titre que le Marocain du PSG, Achraf Hakimi, qui sera une nouvelle fois de la partie.



Le champion d'Afrique ivoirien place aussi deux joueurs avec l'attaquant de Reims, Oumar Diakité, et le précieux Wilfried Singo, auteur d'une première saison aboutie à l'AS Monaco et possiblement candidat à une belle place. Nommés pour la première fois, la pépite sénégalaise Lamine Camara (Metz) et le Burundais de Nice, Youssouf Ndayishimiye, débarquent eux sur la pointe des pieds.



Rayon absences, on notera que le Cameroun n'est pas représenté pour la deuxième année consécutive, tandis que l'Egyptien de Nantes, Mostafa Mohamed, et le Nigérian de Montpellier, Akor Adams, n'ont pas été retenus malgré respectivement 8 et 7 buts marqués. Le lauréat sera connu le 13 mai prochain au terme d’un vote effectué par un jury composé de médias spécialisés, dont fait partie Afrik-Foot.com.



Les 11 nommés pour le Prix Foé 2024

AUBAMEYANG Pierre-Emerick (Gabon/Marseille)

BENTALEB Nabil (Algérie/Lille)

CAMARA Lamine (Sénégal/Metz)

DIAKITÉ Oumar (Côte d’Ivoire/Reims)

GOUIRI Amine (Algérie/Rennes)

HAKIMI Achraf (Maroc/PSG)

MBEMBA Chancel (RD Congo/Marseille)

MOFFI Terem (Nigeria/Nice)

NDAYISHIMIYE Youssouf (Burundi/Nice)

SIMON Moses (Nigeria/Nantes)

SINGO Wilfried (Côte d’Ivoire/Monaco)