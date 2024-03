mardi 5 mars 2024 • 226 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Kylian Mbappé était très satisfait de la victoire du PSG sur la pelouse de la Real Sociedad (2-1), ce mardi, et de la qualification pour les quarts de finale de la C1. Il a ajouté qu'il n'avait « aucun problème » avec Luis Enrique.

Auteur d'un doublé mardi face à la Real Sociedad qui en fait le co-meilleur buteur de la Ligue des champions, avec Harry Kane (6 réalisations), Kylian Mbappé s'est montré satisfait par la prestation de son équipe en huitièmes de finale retour (2-1).



«On est très contents, c'était l'objectif," a-t-il dit au micro de Canal+. "On voulait se qualifier, gagner et se rendre le match plus facile. On a marqué rapidement, on ne s'est pas mis en grand danger sauf à la fin, mais ce n'est pas quelque chose qu'on retiendra. Il ne fallait pas dormir parce que 2-0, c'est un score un peu traître. On est très contents d'être en quarts de finale.



"Il n'y a aucun problème avec le coach"



Interrogé sur son statut au PSG, il a répondu : « Je n'ai pas de message particulier. Je veux jouer la Ligue des champions. Des fois j'y arrive, des fois non, mais je ne serai jamais un joueur qui me cache. Il n'y a aucun problème avec le coach (Luis Enrique). J'en ai des problèmes mais le coach n'en est pas un. » Et le capitaine parisien, après avoir été sorti en cours de match contre Rennes (1-1) et à la mi-temps à Monaco (0-0), a cette fois joué l'intégralité de la rencontre, ce mardi soir.



Avec L'Equipe