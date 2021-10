lundi 18 octobre 2021 • 464 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) L’Etat du Sénégal vient d'essuyer un revers. Alors qu’il avait engagé une procédure pour mettre la main sur les avoirs de Karim Wade et Bibo Bourgi à Monaco, la juridiction suprême la principauté débouté.

La justice monégasque n’a pas donné gain de cause à l’Etat sénégalais qui sollicitait la juridiction suprême de la principauté pour faire main basse sur les comptes bancaires de Karim Wade et Bibo Bourgi. L'Etat du Sénégal a donc été débouté, rapporte JeuneAfrique.



La décision a été rendue ce 14 octobre, par la Cour de révision qui est la plus haute juridiction monégasque. Il s’agit là d'une décision définitive qui noie les possibilité de l’État sénégalais à obtenir la saisie des sommes contenues sur les comptes bancaires de Karim Wade et de Bibo Bourgi, logés dans la principauté.