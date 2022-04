mardi 26 avril 2022 • 179 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) À quelques jours du tirage au sort final de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine TotalEnergies, Maroc 2022™, la CAF publie la procédure qui sera utilisée pour déterminer le sort des 12 pays qualifiés pour l'événement.

Le tirage au sort final aura lieu au Complexe Mohamed VI de Rabat, au Maroc, le vendredi 29 avril 2022 à 20h30 GMT.



Ci-dessous la procédure de tirage :



Equipes qualifiées : Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Maroc (hôte), Nigeria, Sénégal, Afrique du Sud, Togo, Tunisie, Ouganda et Zambie



Positions prédéterminées en accord avec le règlement :



- A1 : MAROC (pays hôte)



- B1 : CAMEROUN (deuxième équipe la mieux classée)



- C1 : NIGÉRIA (tenant du titre)



POT 1 (équipes restantes)



Togo

Ouganda

Zambie

Burundi

Tunisie

Sénégal

Bostwana

Burkina Faso

Afrique du Sud



Procédure de tirage :



Trois pots additionnels seront utilisés : A, B, C. Chacun de ces pots contiendra trois (3) boules.



La première boule tirée du Pot 1 ira dans le groupe A, une boule sera tirée du Pot A pour déterminer sa position (A2, A3, A4) dans le groupe.



La deuxième boule tirée du Pot 1 ira dans le groupe B, une boule sera tirée du Pot B pour déterminer sa position (B2, B3, B4) dans le groupe.



La troisième boule tirée du Pot 1 ira dans le groupe C, une boule sera tirée du Pot C pour déterminer sa position (C2, C3, C4) dans le groupe.



Cette procédure sera répétée pour toutes les équipes restantes du Pot 1.



CAFONLINE