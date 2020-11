vendredi 6 novembre 2020 • 127 lectures • 0 commentaires

C’est une affaire foncière qui risque de couter cher au célèbre cuisinier traiteur Signar Mbengue, plus connu sous le sobriquet de « Papa Gastro ». Accusé d’abus de confiance par son ex petite amie, le chef cuisinier de renom risque 06mois de prison ferme si le réquisitoire du parquet est appliqué à la lettre. Verdict attendu le 12 novembre prochain.

En effet selon le journal l’Observateur dans sa parution du jour, le cuisinier à comparu hier jeudi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar où il a été trainé par son ex petite amie Mariama Siradio Ba, pour escroquerie. Celle-ci l’accuse d’avoir abusé de sa confiance en vendant à deux personnes une parcelle qu’elle lui avait cédée.

A la barre, le prévenu a plaidé non coupable. Pour sa défense Papa Gastro de souligner que son ex copine faisait partie des déguerpis de la cité Tobago. Et elle a été dédommagée avec deux parcelles à Diamniadio. Ensuite, elle lui a offert une en guise de remerciement.

«Je n’ai pas abusé de sa confiance. C’est elle qui m’a offert ce terrain que j’ai ensuite vendu à mon ami Abdou. R Diagne à la somme de 35millions FCFA. Seulement, Diagne ne m’a remis que 25,5millions» explique Papa Gastro. Faisant face à une urgence financière, il dit avoir, ensuite, vendu le même terrain à Y. Gueye à 35millionsFCFA.

La nouvelle propriétaire va ensuite muter ledit terrain à son nom et obtient un acte de droit réel. Papa Gastro ne sera pas au bout de ses peines car il sera poursuivi par l’autre plaignant Abdou R Diagne dont l’avocat a réclamé 50million de FCFA. Le conseil de son ex aussi réclame 50millions FCFA pour la réparation du préjudice subi par sa cliente.

Pour ce qui est l’usage du chanvre indien, Papa Gastro balaie d’un revers de main : «non on ne m’a pas arrêté avec de la drogue» dixit le chef cuisinier. Le ministère public a requis la relaxe pour le délit d’escroquerie et usage de chanvre indien, et a requis 06mois ferme pour le délit d’abus de confiance. Le délibéré attendu le 12 Novembre prochain