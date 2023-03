mercredi 15 mars 2023 • 1303 lectures • 3 commentaires

Actualité 1 heure Taille

Avocat de Ousmane Sonko, Me Ciré Clédor Ly a rendu visite à son client ce mercredi. Il s’est exprimé surtout sur l’affaire qui oppose le leader de Pastef à Mame Mbaye Niang, qui sera évoquée demain jeudi au tribunal. Ci-dessous sa réaction recueillie par la Rfm.

«Il y a un procès demain. Chacun a le droit à un exercice de ses droits. Donc lorsqu’une personne spécifique estime devoir demander justice, on ne peut pas reprocher cela à la personne.



Mais au-delà du droit de cet l’individu, il se trouve l’opportunité de l’exercice de ce droit et de l’intérêt de l’exercice de ce droit. Et l’intérêt ne peut pas dépasser un intérêt national. On sait que ce procès menace toute la sécurité de l’Etat, menace les biens et les personnes de cette nation.



Donc des moyens devraient être trouvés pour y mettre un terme. Si maintenant, ceux qui ont le pouvoir de le faire ne le font pas, ils seront les seuls responsables.»