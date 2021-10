vendredi 22 octobre 2021 • 228 lectures • 0 commentaires

Société 3 heures Taille

iGFM (Dakar) Dans le procès de la sextape de Mathieu Valbuena et du chantage qui en a suivi, le tribunal correctionnel de Versailles a mis le jugement en délibéré.

Dans le procès de la sextape de Mathieu Valbuena et du chantage qui en a suivi, le tribunal correctionnel de Versailles a mis le jugement en délibéré. Autrement dit, la décision des juges aura finalement lieu le 24 novembre prochain à 9h30, soit 5 jours avant la remise du Ballon d'or où Karim Benzema est cité parmi les favoris.

Hier, le parquet avait requis 10 mois de prison avec sursis et une amende de 75 000 euros contre l'attaquant du Real Madrid et de l'équipe de France pour « complicité de tentative de chantage ». Les autres prévenus risquent des peines plus lourdes.

Avec Footmercato