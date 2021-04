jeudi 29 avril 2021 • 316 lectures • 0 commentaires

Société 3 heures Taille

iGFM - (Dkara) Le Juge a donné son verdict dans l’affaire des présumés terroristes, lors de la chambre criminelle spéciale tenue à cet effet.

Mamadou Diao, qui fut poursuivi pour association de malfaiteurs et apologie du terrorisme, a écopé de 5 ans de prison ferme pour recel de terroristes.



Sina Ould Sidy Ahmed et Boubacar Niangadou ont été condamnés aussi à 5 ans, mais assortis d’une amende de 9 milliards de francs Cfa et d’une interdiction de séjour au Sénégal pour une durée de 5 ans. Ils étaient cités dans l’affaire de l’attentat de la Côte d’Ivoire, rappelle la Rfm.



Aida Sagna, elle, reconnue coupable pour association de malfaiteurs, relation avec une entreprise terroriste, a écopé d’une peine de 5 ans en lieu et place des 15 ans réquis par le procureur.