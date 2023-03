mardi 14 mars 2023 • 338 lectures • 0 commentaires

Politique 1 heure Taille

Ce jeudi 16 mars, se tiendra le procès devant opposer Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang. Le leader de Pastef, en meeting ce mardi, a annoncé que ses avocats ont récusé le Juge. Ci-dessous ses propos.

«Je les avertis. Personne ne choisira pour moi la voie que je dois emprunter pour me rendre au Tribunal. Je passerai par la voie que j'aurais souhaiteré et à la vitesse que je veux.



De plus, le 16 mars, c’est une audience publique. Que personne ne vous dise que vous n’avez pas le droit d’aller au tribunal. Allez tous au tribunal.



Ce dossier ne peut être jugé jeudi. Ce n’est pas la peine qu’ils se précipitent. Nous avons récusé le Juge parce qu’il est un parent à eux, c’est leur ami. Mes avocats l’ont récusé, qu’un juge objectif soit désigné. »