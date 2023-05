lundi 8 mai 2023 • 899 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) C’est ce lundi que devrait s’ouvrir la première audience du procès en appel dans l’affaire du Prodac.

Après les recours introduites par le parquet et par Mame Mbaye Ndiang, l’audience devait se tenir le 17 avril dernier. Mais, l’affaire a été renvoyée à ce lundi. «En vérité, le premier président de la Cour d’appel a connu l’affaire dans le temps. En conséquence, il ne saurait connaître de cette affaire encore», avait indiqué Me Abdy Nar Ndiaye.



Pour ce lundi, l’audience devrait se tenir sans Ousmane Sonko qui est actuellement à Ziguinchor. Il a décidé de poursuivre sa campagne de désobéissance civique. «Si la Justice et l’Etat ne peuvent pas nous garantir le minimum de sécurité pour pouvoir nous rendre à une convocation, qui somme toutes devait être ordinaire, je ne me présenterai plus devant cette justice pour répondre à quoi que ce soit», avait-t-il déclaré hier.



L’enjeu de ce procès en appel est, incontestablement, la question de l’éligibilité de Ousmane Sonko. En première instance, il avait été condamné à deux mois de prison avec sursis plus 200 millions de francs Cfa de dommages et intérêts à payer à Mame Mbaye Niang. Si la même peine est confirmée, le leader de Pastef verrait son éligibilité intacte. Mais si la peine est alourdie à plus de trois mois avec ou san sursis, ou assortie d’une amende, il devrait craindre pour son éligibilité.