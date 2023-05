lundi 8 mai 2023 • 1677 lectures • 2 commentaires

Le procureur de la République a fait son réquisitoire dans le procès en appel opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang. Il n’a pas été tendre avec le leader de Pastef.

Dans le procès en appel qui se déroule actuellement, le parquet a requis un mandat d’arrêt contre Ousmane Sonko pour refus de comparution. Dans son réquisitoire, le ministère public a aussi demandé la condamnation de Ousmane Sonko à 2 ans dont 1 an ferme.



Pour rappel, Ousmane Sonko a commencé une campagne de désobéissance Civique. Il a déclaré hier, lors de sa sortie, qu’il a décidé de ne plus collaborer avec cette justice. Il est actuellement en Ziguinchor et préside un conseil municipal.