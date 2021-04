vendredi 2 avril 2021 • 446 lectures • 0 commentaires

Société 4 heures Taille

iGFM – (Dakar) Le procès en diffamation opposant le célèbre architecte et homme politique, Pierre Goudiaby Atepa, à la chanteuse Aby Ndour, a été plaidé, ce jeudi, au Tribunal de Dakar. A la barre, la sœur a maintenu et assumé ses accusations de harcèlement à l’encontre d’Atepa, dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, il y a quelques mois.

« Je n’ai aucun intérêt à l’accuser. Il m’a toujours appelée avec un numéro privé, j’ai un numéro de France. Il m’a appelée plusieurs fois, à 2 heures du matin et m’envoyait des messages», a déclaré la prévenue devant le juge. L’architecte dit avoir porté plainte contre la musicienne pour laver son honneur. «Je ne l’ai jamais appelée à 4 h du matin, je ne lui ai pas envoyé de message », s’est-il défendu. Prenant la parole, son avocat a réclamé la somme de 100 millions de FCfa de dommages et intérêts.

Me Ousseynou Ngom a également informé du désistement de son client s’agissant du groupe D-media et des journalistes Ameth Aïdara et Simon Faye. Le procureur, qui considère que «les faits sont graves », a requis six mois avec sursis contre Aby Ndour. De son côté, l’avocat de cette dernière, Me Seydou Diagne, a plaidé la relaxe. Le délibéré est attendu le 6 mai prochain.