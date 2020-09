mercredi 16 septembre 2020 • 35 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le collectif de soutien à Lamine Diack a réagi à la condamnation de l’ancien patron de l’IAAF. Contacté par IGFM, Abdoulaye Diagne, un des leurs, pense que cette peine est « criminelle ».

« C’est très sévère, lourd pour un homme 87 ans », a-t-il déploré au téléphone. « C’est criminel, il ne mérite pas ça. Il a des arguments convaincants et on espérait qu’il allait être libéré, mais c’est méchant. On cherche à détruire son passé. Lamine Diack, ce qui lui est arrivé, ce n’est pas une juste », a soutenu M. Diagne, très abattu après le verdict.

« Les arguments donnés ont toujours été valables. Alors qu’il a été retenu en France pendant quatre ans et là, il va continuer », a-t-il indiqué, soulignant avoir tous très mal. « C’est un père pour nous ».

Le combat continue

Abdoulaye Diagne a par ailleurs fait savoir que le combat continue. « Nous allons voir les modalités car nous ne comptons pas nous laisser faire », a dit Diagne, par ailleurs président du Comité d’initiative pour l'organisation de la randonnée en soutien à Lamine Diack.

Pour rappel, Lamine Diack, ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF) entre 1999 et 2015, poursuivi pour corruption active et passive, abus de confiance et blanchiment en bande organisée, dans le dossier du dopage russe, a été condamné mercredi à quatre ans de prison, dont deux ferme, et une amende maximale de 500 000 euros (327 356 776 FCFA), par le tribunal correctionnel de Paris. Son fils Pape Massata Diack a lui aussi été condamné à 5 ans de prison et une amende d'un million d'Euros (600 000 000 FCFA). Son mandat d'arrêt est maintenu.

Habib Cissé a aussi été condamné à trois ans de prison dont deux ans avec sursis, un an de bracelet électronique et une amende de 100 000 Euros (65 000 000 FCFA). Il a aussi été interdit de 5 ans d’exercice professionnel d’avocat et dans le monde du sport.

Enfin, Gabriel Dolet a aussi été condamné à 2 ans de prison avec sursis et une amende 144 000 euros (94 000 000 FCFA). Pendant cette période, il ne pourra pas exercer dans le sport.

Mamadou Salif GUEYE