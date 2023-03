mardi 28 mars 2023 • 284 lectures • 0 commentaires

Y-aura-t-il procès le 30 mars prochain ? en tout cas, Ousmane Sonko dispose d’un certificat médical qui court jusqu’au 31 mars. Ce qui pourrait être un motif de demande de report.

Ousmane Sonko dispose d'un certificat médical d'incapacité de travail d'une durée de 10 jours. C'est ce qu'a révélé le Dr Samir Simon Boulos, médecin généraliste, qui a été entendu par la Sûreté urbaine (Su).



Bien que ne travaillant pas à Suma, il a confié avoir été contacté par Dr Ousmane Cissé afin qu'il vienne consulter Ousmane Sonko qu'il connaissait avant, en plus de lui faire des examens.



Le médecin a recommandé des examens supplémentaires afin d'établir pour le leader de Pastef un certificat médical d'incapacité de travail de 10 jours, renseigne Libération.



Interpellé par les enquêteurs sur base de ce certificat médical, le Dr Boulos a convoqué le secret médical. Le certificat médical devrait courir jusqu’au 31 mars, lendemain du jour de procès devant opposer Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang.



Selon Les Échos, il s’agit là d’un élément risque d'être un écueil pour le président du tribunal, Pape Mohamed Diop qui avait insisté sur un «ultime renvoi en audience spéciale le 30 mars». Et le leader de Pastef pourrait ne va pas se présenter au tribunal et ses avocats vont demander le report.