jeudi 20 mai 2021 • 452 lectures • 0 commentaires

Société 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) Souleymane Téliko et Madiambal Diagne devaient comparaitre ce jeudi au Tribunal de Dakar. Mais, l’affaire a été renvoyée. Le Juge a donné comme motif le nombre important d’avocats du magistrat (10).

«La diffamation est une procédure qui concerne l’honneur et la dignité de l’individu. Nous sommes là depuis 8h 30. Et à 15 heures, le juge a dit que, puisque les avocats de notre client sont nombreux, il a décidé de renvoyer le procès. Nous voulions que l’affaire soit jugée aujourd’hui. Mais, le 3 juin, nous défendrons notre client dans le respect des règles de Droit», a indiqué Me Mouhamadou Moustapha Dieng. Il est membre du pool d’avocats du Juge Téliko.



Du côté de Madiambal Diagne, ses avocats déclarent qu’ils étaient pourtant prêts à en découdre. «Nous, nous sommes prêts. Mais c’est le tribunal qui a renvoyé du fait du nombre d’avocats du Juge Téliko. Mais nous avocats de Madiambal, nous ne sommes que 2. Les autres nous étions prêts pour que la chose soit jugée une bonne fois pour toute.



Pour rappel, Madiambal Diagne est traduit en Justice suite à ses accusations contre Souleymane Téliko. «Souleymane Téliko, a été juge aux chambres africaines extraordinaires pour juger Hissène Habré. Ce magistrat a été épinglé par l’Union africaine dans un rapport officiel pour avoir perçu des frais de mission pour aller au Tchad alors qu’il a été pris en charge totalement par le gouvernement tchadien», avait-il déclaré lors du Grand Jury de la Rfm. Il va devoir convaincre le Juge sur la véracité de ses accusations.