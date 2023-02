mercredi 1 février 2023 • 3109 lectures • 0 commentaires

Actualité 5 heures Taille

iGFM - (Dakar) Samba Kâ, le tiktokeur, a été déclaré coupable lors de son procès. Il a été condamné à deux ans de prison.

Samba Ka a été jugé aujourd'hui mercredi par le tribunal de grande instance de Louga. Il a été déclaré coupable et condamné à 2 ans de prison ferme.



Le célèbre Tiktokeur a été été placé sous mandat de dépôt à la Maison d'arrêt et de Correction (Mac) de Louga le 23 janvier dernier et inculpé pour vol commis la nuit avec effraction et usage de moyens de locomotion.



À signaler que les trois parties civiles propriétaires des magasins cambriolés s'étaient désistées. Mais, cela n'a pas sauvé le célèvre tiktokeur.