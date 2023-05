mardi 23 mai 2023 • 2374 lectures • 1 commentaires

L’audience a démarré au Tribunal de Dakar où l’affaire Sweet Beauté est aujourd’hui appelée à la barre.

Le juge Moustapha Fall, accompagné de ses assesseurs, a fait son entrée dans la salle d’audience. Il a démarré l’audience. Les avocats de Ndeye Khady Ndiaye n’ont pas perdu du temps. Ils ont demandé le renvoi du procès.



Ils comptent mettre à profit le renvoi pour pouvoir accéder, disent-ils, à tous les éléments audio et vidéo du dossier, pour organiser la défense de leur cliente.



Me Moussa Sarr dit n’avoir pas eu un temps raisonnable pour consulter tous les éléments du dossier. Sa demande est contestée par la partie civile.



Adji Sarr est dans la salle d’audience. Vêtue d’un boubou traditionnel rouge, elle est accompagnée de son avocat Me Elhadj Diouf.



Me Abdou Dialy Kane, avocat de Adji Sarr et Me Bamba Cissé avocat d’Ousmane Sonko ont, eux aussi sont présents.



Les journalistes ont pris possession de leur box. Ce mardi, les forces de l’ordre ont décidé d’autoriser l’utilisation des téléphones portables. Mais, ils ont prohibé l’usage d’appareils pouvant enregistrer du son (écouteurs et AirPods).



Ousmane Sonko, lui, n’est pas sur les lieux.