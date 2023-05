mardi 23 mai 2023 • 1175 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) L’affaire "Sweet Beauté" est actuellement en train d’être jugée. Me Ciré Clédor Ly, avocat de Ousmane Sonko, offusqué par le rejet des demandes de renvoi qu'ils ont formulées, a pesté dans un communiqué de presse parvenu à iGFM.

«La justice sénégalaise se saborde. Elle est décidée à livrer une commande». Ce sont là les mots de Me Ciré Clédor Ly. L’avocat de Ousmane Sonko qui a quitté la salle d’audience avec ses collègues du pool d’avocats du leader de Pastef, s’est offusqué du rejet des demandes de renvoi par le Juge qui a décidé de retenir l’affaire.



Dans son communiqué de presse parcouru par iGfm, il a déclaré que «la retenue du dossier a été décidée malgré les irrégularités grossières de la procédure, le non-respect des droits de la défense et l'absence de tous les témoins essentiels dont les dépositions crèveraient l'abcès du complot d'état dont Adji Sarr n'est que l'otage et l'agneau du sacrifice.»