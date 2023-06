jeudi 1 juin 2023 • 1952 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 jours Taille

Au Tribunal de Dakar, le Juge Issa Ndiaye va bientôt rendre son verdict dans l’affaire Sweet Beauté. La plupart des acteurs du procès, à l’exception de Ousmane Sonko, attendent dans la salle d’audience.

Le verdict du procès opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr devrait tomber d’une minute à l’autre. Déjà, Adji Sarr, accompagnée de son avocat Me Elhadj Diouf, est arrivée au Tribunal.



Le leader de Pastef, qui a été jugé par contumace, n’est pas sur les lieux. Mais, ses conseils viennent d'arriver au Tribunal. Me Ciré Clédor Ly, Me Bamba Cissé, Me Étienne Dione et Cie sont dans la salle d’audience.



Ndeye Khady Ndiaye, de bleu vêtue, est elle aussi dans l’enceinte de la salle d’audience. Elle est accompagnée de son époux.



Le juge devrait rendre son délibéré à 10 heures.