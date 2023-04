dimanche 2 avril 2023 • 1637 lectures • 2 commentaires

Idrissa Seck qui a présidé le Secrétariat National du Parti Rewmi, en a profité pour s’exprimer sur l’actualité nationale, dominée par le verdict du procès opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang.

Idrissa SECK s’est prononcé sur le procès opposant Ousmane Sonko, dont le verdict est tombé jeudi dernier. En attendant le procès en appel, le leader de Rewmi «s’est réjoui du fait que cela se soit tenu dans la paix et la sérénité.»

Pour lui, le seul rôle de l’exécutif dans cette procédure était «de fournir la puissance publique au pouvoir judiciaire afin que celui-ci conduise sa mission sans pression, grâce à un déploiement optimal des Forces de Défense et de Sécurité chargées d’assurer la sécurité des biens et des personnes et la stabilité du pays.»

Idrissa Seck a ensuite déclaré, sur la même question, que «tous les citoyens devaient avoir un traitement égal face à la justice quels que soient leurs rang, origine ou fortune.»

Il en a profité même profité pour féliciter les leaders de l’opposition qui ont reporté leur marche du 03 avril, veille de la fête des Armées et de la célébration du 63ième anniversaire de l’accession de notre pays à la souveraineté internationale. Il a aussi salué l’invitation adressée par le chef de l’Etat aux opposants.

«Le Président Idrissa SECK a salué la décision du Président de la République d’inviter l’opposition à cette fête nationale pour la célébrer ensemble, dans la paix et la concorde. Quand on aspire à devenir chef suprême des Armées, on ne mêle pas les Forces de Défense et de Sécurité à la politique politicienne», dit-il.

Par ailleurs, le président du Conseil économique social et environnemental a exhorté les responsables et militants à à mettre en œuvre la feuille de route définie par le Président de leur coalition, Macky Sall, «fortifier nos partis respectifs ; Consolider l’unité et la solidarité au sein de la coalition».