Procès Sonko vs Mame Mbaye : Le juge Pape Mouhamed Diop dessaisi et remplacé

jeudi 30 mars 2023 • 2375 lectures • 0 commentaires

Actualité 3 heures Taille

PUBLICITÉ

Le procès d’Ousmane Sonko et Ousmane Sonko est parti pour battre des records dans les annales judiciaires du Sénégal. Un des avocats de Sonko, Me Ousseynou Fall, a été suspendu. Un autre avocat, le Français Juan Branco refoulé. Et le juge qui était en charge du dossier, Pape Mouhamed Diop, a été dessaisi et remplacé.

Un procès très spécial, c'est bien le procès en diffamation opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko. En effet, après la suspension de Me Ousseynou Fall et le refoulement de Me Juan Branco, tous deux avocats d'Ousmane Sonko, c'est le juge en charge du dossier qui est remplacé.

En fait, très contesté par la défense, le juge Pape Mouhamed Diop a été dessaisi. Information confirmée par Me Cheikh Khoureyssi Ba, membre du pool d'avocats du leader de Pastef. C'est donc le juge Mamadou Yakham Keïta qui a été appelé pour le remplacer.



Pour rappel, la défense d'Ousmane Sonko avait saisi la Chambre d'accusation pour récuser le juge Pape Mouhamed Diop. Mais elle n'avait pas obtenu gain de cause. Le juge Diop avait, de son côté, porté plainte contre Me Ousseynou Fall avec qui il a eu des échanges houleux, lors de l'audience du 16 mars dernier. Me Fall a finalement été suspendu par le bureau de l'Ordre des avocats. Et la hiérarchie de la justice a préféré écarter le juge pour le remplacer par un de ses collègues.







PUBLICITÉ



PUBLICITÉ



Cet article a été ouvert 2375 fois.

Publié par Youssouf SANE editor