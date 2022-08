Proclamation des résultats: Benno et Yewi rappelés à l'ordre par la Cedeao

La mission d'Observation électorale de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest a fait le point sur le déroulement du scrutin au Sénégal. Face à la presse, ladite commission conduite par l’ancien Premier ministre burkinabè et ex-président de la Commission de la CEDEAO, Kadré Désiré Ouédraogo a salué le caractère paisible et transparent du scrutin avant de rappeler à l’ordre les coalitions Benno et Yewi Askan qui n’auraient pas respecté les canaux réglementaires d’annonce des résultats.

Publié par Birame Ndour editor