Procureur: « Ils se mettaient d’accord sur le terme de la corruption »

iGFM-(Dakar) Selon des mails dévoilés par le procureur François Xavier Dulin, Papa Massata Diack, son père, Habib Cissé et Valentin Blakhnitchev échangeaient des courriels pour se mettre d’accord.

Le vice procureur financier du parquet François Xavier a été plus coriace et virulent à l’endroit des Diack. Il a dévoilé des mails qui confirment selon lui que Lamine Diack, Papa Massata Diack, Habib Cissé et Valentin Balakhnitchev échangeaient par courriels pour se mettre d’accord sur le modus operandi de la corruption. A travers des mails, Monsieur Dubin affirme qu’ils communiquaient avec toujours une copie au Président Diack afin de coordonner “leurs forfaits”. Selon lui Habib Cissé était le supposé mandataire au prés du ministre russe des Sports pour “négocier le deal”, renseigne Challengesports.