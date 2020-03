Professeur Moussa Seydi de Fann : « Il n’y a pas de traitement contre le virus à l’heure actuelle dans le monde»

iGFM – (Dakar) – Le spécialiste a annoncé hier « qu’il y a un médicament qui est en train d’être étudié aux Etats-Unis. Moi-même j’ai écrit au laboratoire pour qu’il m’envoie des échantillons mais on n’a pas une étude finalisée qui peut dire que tel médicament ou pas. On voit dans la presse qu’on parle de l’ail, de chloroquine ou autres. Cependant, il n’y a pas d’études scientifiques validées pour dire que ces produits sont efficaces ». Pour rappel, aucun nouveau cas n’a été décelé hier au Sénégal et les 6 tests envoyés à l’Institut Pasteur sont revenus négatifs.

IGFM