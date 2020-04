Profil-Il est l’ancien médecin personnel des Présidents Diouf et Wade

IGFM – C’est la voix dissonante dans la lutte contre le Covid-19. A 55 ans, Dr Pape Moussa Thior a donné un sacré coup de pied dans la fourmilière scientifique avec ses théories anticonformistes qui ont secoué, le temps d’une journée, tout l’establishment sanitaire et scientifique.

En développant l’argumentaire selon lequel, il faut «laisser circuler le virus et arrêter d’ameuter la population», ce natif de Dakar remet en cause toutes les théories jusque là développées dans la riposte contre le Coronavirus. Consultant international et Expert en santé publique, Dr Papa Moussa Thior, ancien expert de l’Organisation mondiale de la santé (Oms) en Haïti et Washington (Usa) est aussi l’ancien directeur du Programme national de lutte contre le paludisme.

Un strapontin acquis de haute lutte, après avoir presque fait le tour des centres de santé du pays comme médecin généraliste. Pur produit de l’Ecole militaire de Santé, Papa Moussa Thior a décroché un Bac C au lycée Blaise Diagne en 1985.

Son parcours glorieux lui a valu d’être nommé Médecin personnel des Présidents Abdou Diouf en 1999 et Abdoulaye Wade qu’il a servi de 2000 à 2004. Aujourd’hui, consultant en santé publique et développement, l’homme qui «aime travailler dans la discrétion» vit la majeure partie de l’année à Washington, capitale des Etats-Unis d’Amérique.

N.F. S