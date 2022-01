samedi 29 janvier 2022 • 170 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le directeur général de l’Agence d’Aménagement et de Promotion des Sites Industriels (APROSI) présidera à la destiné de la ville de Nioro du Rip pour les cinq années à venir. IGFM est allé à sa rencontre...Retour sur le parcours professionnel et politique du nouvel édile de Nioro du Rip.

Le tout nouveau maire de Nioro est un homme courtois, affable. Pas de protocole pour le rencontrer. Quelques minutes après notre arrivée à son bureau à Diamniadio, le maître de lieux n'a pas tardé à nous recevoir pour échanger avec nous sur son élection à la tête de la mairie de Nioro du Rip.

Elu par une forte majorité à la tête de la municipalité, Momath Ba a pulvérisé ses adversaires avec un score fleuve qui n’a jamais été réalisé lors d’une élection dans cette partie du Saloum.

Avec 2839 voix contre 1293 pour son concurrent direct le maire sortant Abdoulaye Ba, Momath Ba devient ainsi le nouvel homme fort de la ville de Maba Diakhou Ba. Il a gagné tous les centres de vote avec un score de 2.839 contre 1.264 pour le maire sortant Abdoulaye Ba.

Le nouveau maire a ainsi capitalisé près de 70 % des conseillers municipaux soit 32 sur 46.

Cette éclatante victoire, il la dédie aux populations de Nioro du Rip, qui ont cru en lui et à son offre politique.

Technocrate expert en industrialisation et en aménagement, l’actuel maire de Nioro est un homme doté de compétences techniques et managériales suffisantes pour développer la ville de Nioro. La réalisation en un temps record de la Plateforme Industrielle Internationale de Diamniadio, un des projets phare du Plan Sénégal et le développement du Domaine Industriel de Diamniadio témoigne de l’expertise de ce haut cadre sorti de l’Ecole Polytechnique de Thiès. Aujourd’hui ces deux réalisations phares dans la nouvelle ville de Diamniadio ont engendré des milliers d’emplois avec plus d’une centaine d’entreprises installées.



Dans son offre politique proposées aux niorois, le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar envisage de moderniser la ville avec l’assainissement et l’éclairage des nouveaux quartiers périphériques, la création d’un éco quartier (éco village moderne), la création d’unités industrielles et d’agropoles afin d’assurer un pouvoir d’achat aux populations.

Le volet éducation est aussi pris en compte par le programme du maire nouvellement élu par le renforcement du système éducatif dans son ensemble, un plaidoyer pour la création d’un lycée d’excellence et d’un centre de formation professionnel de niveau supérieur.

Pour le volet santé, Momath Ba veut plaider pour la mise en place d’un hôpital de niveau 1. La réhabilitation du stade municipale avec pelouse, projecteurs et aire de jeu sécurisé est aussi prévue dans le projet de ville.

Lors de ces élections, Momath Ba avait en face de lui de potentiels candidats dont le maire sortant Abdoulaye Ba qui était parti sous la bannière de Euleuk Sénégal et le candidat de la coalition Sénégal 2035, Moustapha Bitèye qui avait bénéficié du soutien du Président du conseil départemental Malaw Sow.

Il devient ainsi le septième maire de Nioro et premier membre de l’APR à être élu comme premier magistrat dans la ville de Maba Diakhou Ba.

"Parcours professionnel et polique: expert en industrialisation et en aménagement"

Né à NIORO DU RIP où il a fait l'école Primaire à Nioro et à Saint Louis du Sénégal. Après son Bac C en poche, il entre au lycée Faidherbe. Avant d'obtenir son diplome d’ingenieur de conception à l’ecole polytechnique de Thies. Il fera par la suite, diverses formations en industrie, en gestion, aux techniques de l’ingénieur tout corps d’etat.

Ce qui lui a valu d'être le Directeur technique de la Sénégalaise de l’Emballage (Senembal), puis Directeur technique du groupe Socosac Senembal avec comme mission la conception et réalisation de l'usine de tissage de sacs à la Socosac. Il fut également le Chef des Ateliers Centraux aux Industries Chimiques du Sénégal (ICS), Chef du Bureau technique ,des ateliers centraux et des interventions des ICS, Chef du Département Production des ICS, record de taux de marche et de production, Chef du département Maintenance des ICS, Chef du departement technique des ICS, Directeur de Senhuile, Directeur Général fondateur de la SACIMAT.

Il a également réalisé plusieurs projets clef en main tels pompes usine GCO de Diogo, raffinerie au port de Dakar, plusieurs péages sur l’autoroute Dakar Diamniadio, 3 stations service sortie Kaolack vers Nioro, 2 stations services sortie Richard- Toll vers Dagana, aménagements de projets agricoles.

Avant d'être le Chef du projet de Plateforme Industrielles Internationale du PSE, puis Directeur Général de l’Agence d’Aménagement et de Promotion des sites Industriels (APROSI), avec à la clef la construction de la plateforme industrielle de Diamniadio , de la zone économique spéciale de 53 ha. Aussi la construction du domaine industriel de Diamniadio sur 150 hectares . Maitre d’ouvrage dans la construction de 7 hôtels industriels dans les régions et de l’unités de valorisation des produits de la peche à hydrobase Saint Louis.

C'est lui également, le Porteur des projets des plateformes industrielles du nord, du centre, du sud et des domaines industriels régionaux.

Autres cordes à son arc, il est Officier dans la réserve militaire, Expert en Maintenance et Production dustrielle, Expert en conduite de projet, Ex president du Comité Hygiène ,de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) des entreprises de la région de Thies, Ex-Professeur vacataire de l’ESP en thermodynamique, compresseurs, turbines, et énergie solaire.

Ancien Président des Cadres des ICS, ancien Président de l’ETICS, ancien vice Président et membre fondateur de la Ligue Sénégalaise de Foot-ball (LSFP). Il est le Président de l’Initiative pour le Developpement de Nioro (IDN) initiateur des projets d’assainissement de Nioro avec parrain le président Macky Sall.

Au plan politique, il est Conseiller municipal à Nioro du Rip, membre de l'Alliance pour la République depuis 2009.

Au titre des distinctions, il fut primé "Guerte d’or" 2018. Primé Ragner 2019. Primé cauris d’or 2021; Décoré chevalier à l’ordre du lion 2022. Et candidat BBY à la mairie de Nioro aux élections du 23 janvier. 2022. D'où il sort vainqueur et devient ainsi le tout nouveau maire de Nioro du Rip.