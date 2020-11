"C’est un handicap car en équipe nationale on n’a pas beaucoup de temps pout mettre en place nos stratégies. On a eu une journée et demie d’entraînement pour ce premier match. J’espère que la CAF arrivera à rectifier le tir et donner la possibilité aux sélections de pouvoir travailler avec leurs joueurs pendant quatre ou sept jours."

Cascade de blessures

"C’est la période qui est comme ça. On avait donne une liste de 25 et on a eu pas mal de blessés et certains positifs au Covid-19. Comme je le dis souvent, le Sénégal c’est aussi un gros réservoir de footballeurs. On est triste que les garçons sélectionnés ne soient pas là. On les souhaite un prompt rétablissement. Maintenant, il y a des joueurs qui sont là disponible et prêts à montrer toute leur qualité pour aider l’équipe a gagné ces deux rencontres.

Je ne suis pas médecin mais j’ai mon avis là-dessus. Tout le monde le dit, les clubs et les spécialistes du football sont inquiets du rythme effréné que jouent nos joueurs et surtout les internationaux. Il va falloir trouver une solution. C’est vrai que les clubs en souffrent mais les sélections vont aussi le ressentir. Quand on sait que ce n’est pas prêt de s’arrêter car l’année 2021 sera encore plus intense. Je souhaite un prompt rétablissement à tous les garçons. Il faut savoir aussi que les blessures riment avec le jeu."

Mamadou Salif GUEYE et Bathie GNING (Envoyés spéciaux)