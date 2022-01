samedi 15 janvier 2022 • 1687 lectures • 0 commentaires

iGFM (Cameroun) El Hadji Ousseynou Diouf a invité les Lions du Sénégal à ne pas prendre la programmation des matchs de la CAN 2021 comme une excuse.

"Je peux dire que c'est un faux débat. Une équipe comme le Sénégal qui ambitionne d'être championne d'Afrique ne doit nullement chercher des excuses en disant que c'est à 14 heures 10 heures ou autres. Nous devons être sur une même dynamique qui est d'être prêts pour aller chercher la victoire. Il faut savoir qu'aussi la compétition n'est pas une course de vitesse mais une course de fond. Que les Sénégalais soient confiants", a déclaré le double ballon d'Or 2001 et 2002, au sujet des deux derniers matchs des Lions disputés à 13h GMT (14h, heure de Cameroun).

L'ancien attaquant des Lions qui fête ses 41 aujourd'hui, s'exprimait à la fin de la séance d'entraînement de l'équipe du Sénégal, ce samedi, au centre technique de l'hôtel Tagidor.

Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Bafoussam, Cameroun)