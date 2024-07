vendredi 14 juin 2024 • 294 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) L'Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes a organisé, jeudi à Dakar, la cérémonie de clôture du Programme Migration pour le Développement(PME/GIZ) de la coopération allemande qui a mobilisé une subvention de 590 millions FCFA. Une rencontre présidée par le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Mme Khady Diene Gaye, de l'Ambassadeur de la République d'Allemagne au Sénégal M. Sonke Siemon.

La migration pose souvent de grands défis aux pays d’origine mais aussi aux pays d’accueil. Toutefois, elle recèle d’importantes ressources, surtout du point de vue du développement économique des pays d’origine, notamment sous forme de transferts de savoir-faire et d’investissements des migrants.

En outre l'inadéquation entre la formation et l'emploi, combinée à la raréfaction des possibilités d'insertion suite aux difficultés économiques et financières subies ces dernières années par le Sénégal, ont fait basculé un très grand nombre de jeunes dans le chômage et dernièrement dans la migration irrégulière.



Raison pour laquelle, l'emploi est placé au rang de priorité nationale et s'articule dans toutes les politiques de croissance et de création de richesses déclinées par le président Bassirou Diomaye Faye.



Le cadre est ainsi balisé pour aller vers des solutions plus appropriées par le biais d'un renforcement plus efficace de l'employabilité des jeunes, une meilleure prise en charge des outils de promotion de l'entreprenariat dans les secteurs porteurs de croissance , le développement de programmes de lutte contre la migration irrégulière et la promotion d'une migration légale , sûre et ordonnée.



Cet évènement, dit-elle, est une occasion de féliciter les partenaires et de se réjouir des résultats probants issus de ce bel exemple de partenariat inclusif et participatif.



Elle a saisi l'occasion pour dire que l'ANPEJ a déjà pris ses dispositions pour assurer la continuité du service et mener à bien la mission relative à l'accompagnement des potentiels migrants et des migrants de retour.



Pour conclure, elle a salué le travail remarquable des agents techniques de la coopération allemande et ceux de l'ANPEJ, qui n'ont ménagé aucun effort pour mettre en oeuvre et maintenir ce partenariat qui est exemple de réussite, construit dans la transparence, la rigueur et la sincérité.



Enfin, elle a lancé un appel à tous les acteurs évoluant dans le secteur de l'emploi et de la migration à se joindre à l'ANPEJ pour booster la performance car, en combinant les efforts des uns et des autres dans le cadre d'une synergie d'intervention, comme le recommande le Président de la République, il y a visiblement moyen d'aller loin.



Pour rappel, le Programme a permis la mise en place du Centre Sénégalo-Allemand d'information sur l'emploi, la Migration et la Réintégration (CSAEM) en 2017 afin de permettre à L'ANPEJ de prendre en charge les questions migratoires à travers des sessions de sensibilisation, de formation et des dispositifs d'aide à l'emploi tels que les bourses de stage et l'appui matériels pour les migrants de retour.

Les activités du Centre ont ainsi permis d'effectuer 25 000 mesures, de former 10120 migrants et potentiels migrants, de créer 1161 emplois directs, d'accompagner 1315 Migrants de retour, de mobiliser une subvention de 590 millions de FCFA pour l’accompagnement et le financement de projet à travers un appui matérie, de subventionner 260 projets et insérer 536 jeunes au Canada, au Québec ; en France ; en Belgique et en Espagne