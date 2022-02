lundi 28 février 2022 • 743 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Sénégal attend impatiemment la production du premier baril de gaz naturel. Kosmos, l’opérateur, a fait le point sur l’avancement du projet.

Dans ses résultats du quatrième trimestre de 2021, publiés ce lundi, la compagnie pétrolière renseigne que le projet de gaz naturel liquéfié (GNL) du Grand Tortue Ahmeyem a progressé d’environ 70% à la fin de l'année.



En effet, le gisement de Tortue a aussi été confirmé comme étant une réserve 1P. Les réserves prouvées dites «1P», désignent l’ensemble des quantités de pétrole dont l'existence est établie et dont les chances de récupération et de rentabilisation sont d'au moins 90%.



Côté budget, Kosmos Energy prévoit d’investir dans ses différents projets 700 millions de dollars en 2022. Il compte dépenser les 300 millions de dollars dans ses actifs de la Mauritanie et au Sénégal. Soit 175,3 milliards de francs Cfa (cours actuel du dollar).



«En Mauritanie et au Sénégal, nous prévoyons de dépenser environ 250 millions de dollars pour la phase 1 de Tortue, avec 50 millions de dollars supplémentaires pour la phase 2 de Tortue et les hubs de BirAllah et de Yakaar-Teranga afin de faire progresser la commercialisation de nos importantes ressources gazières», renseigne la compagnie.