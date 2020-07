Projet de Création d’une Banque: La Diaspora Sénégalaise s’active

IGFM – Conformément aux promesses de son excellence le Président de la République du Sénégal, Mr Macky Sall durant sa campagne électorale sur le projet de création d’une Banque pour la diaspora du Sénégal, l’heure est venue pour la création de cette institution.

Au moment où le Sénégal traverse une dure période durant cette pandémie – Covid 19 à l’instar du monde entier, les Sénégalais de l’extérieur ne sont pas en reste et subissent cette dramatique situation.

Rappelons que le Président de la République avait pris une importante décision dans le cadre de l’assistance des compatriotes vivant dans le monde en octroyant une enveloppe de douze (12) milliards de fcfa à notre disposition. En respect de toutes les dispositions prises jusqu’à présent pour venir en aide aux Sénégalais victimes du covid 19, nous avons des propositions à faire pour mieux assister nos compatriotes à travers le monde en vue de trouver des solutions beaucoup plus globales et adaptées à leur besoins les plus importants dont certains continuent de rêver à leur satisfaction. Ainsi, nous avons pensé à la création de cette banque aussi importante pour le Président Macky Sall, afin de permettre aux Sénégalais de l’extérieur d’accéder aux logements par l’acquisition de terrains, de financements pour la construction ou l’acquisition de maisons déjà achevées.

Dans certains pays, les immigrés ont déjà mis en places des coopératives de logement, la mise en place d’une banque permettra de financer ces coopératives qui atteindront des objectifs très importants pour leurs adhérents. Nous savons également que, parmi les sénégalais de l’extérieur, il existe beaucoup potentiels entrepreneurs qui ne cherchent qu’à se déployer dans le secteur économique au Sénégal et contribuer à l’émergence par la création d’entreprises dans des secteurs très diversifiés comme l’agriculture, les cultures maraîchères, la pêche, l’horticulture, l’élevage, la transformation et tant d’autres secteurs. C’est pour multiples raisons que nous pensons qu’il est opportun de mettre d en place cette institution.

Nous pensons qu’avec le capital requis par les autorités de l’UEMOA pour la création de cette banque, nous serons à mesure de mettre en place une structure fonctionnelle qui permettra à tout sénégalais vivant à l’extérieur de bénéficier d’un compte bancaire et de pouvoir transférer une partie de ses revenus, dans des comptes courants ou d’épargne et, par conséquent de solliciter des emprunts pour régler des besoins qu’ils n’ont pas pu satisfaire depuis qu’ils ont quitté le Sénégal. Tout en rappelant que certains de nos compatriotes n’ont jamais eu l’opportunité d’ouvrir un compte au Sénégal. Compte tenu de l’importance des transferts annuels (environ 900 milliards), notre banque serait compétente pour mobiliser tout au moins dix à cinquante pour cent de ces revenus qui seront bancarisés avec un traçabilité beaucoup adaptée et fiable.

Par conséquent, ces importants dépôts contribueront à augmenter le matelas de ressources bancaires disponibles pour l’économie du Sénégal. Nous allons mettre en place des produits bancaires adaptés à notre clientèle si particulière en tenant compte de l’éloignement par la mise en place de nouveaux circuits de transfert et l’octroi de cartes bancaires de paiements internationaux en nous affiliant aux plus grands réseaux internationaux comme visa et mastercard.

Quant aux virements et moyens de paiements internationaux, nous compterons nous adapter aux normes internationales par l’intermédiaires d’éventuels correspondants étrangers et offrir à notre clientèle des moyens et des techniques modernes qui sont en cours dans le monde suite à des démarches que nous entreprendrons à l’issue des voyages d’affaires dans certains pays où la diaspora sénégalaise est très représentée. Nous comptons également accompagner nos potentiels investisseurs quant à l’étude de faisabilité de leurs besoins à court, moyen et long terme, l’octroi de financements et la mise en place de garantie avec l’appui de la filiale de garanties aux investissements qui existe déjà comme par exemple “Fongad-Invest” qui est déjà opérationnelle comme institution d’appui à notre activité bancaire.

Enfin, en sollicitant la mise en place de ce projet, nous comptons sur l’adhésion de tous les députés de la diaspora, du Ministre de Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, qui par ailleurs pourra faciliter l’obtention d’un agrément auprès du ministre des Finances, du Secrétaire d’Etat auprès des Sénégalais de l’extérieur pour porter et défendre cet important projet auprès de son Excellence le Président de la République du Sénégal, Mr Macky Sall.

Moussa Faye, Banquier- Diplômé de l’Institut Technique de Banque du CNAM-Paris Formateur en Management Operationnel Prof. de Français aux USA.