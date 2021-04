vendredi 2 avril 2021 • 258 lectures • 1 commentaires

iGFM- (Dakar) Le projet de construction du Gazoduc national, devant transporter le gaz sénégalais, a enregistré de nouveaux adhérents.

West African Energy (Wae) et Africa Finance Corporation (Afc) ont rejoint le Fonsis et la société Réseau Gazier du Sénégal (Rgs). Ils vont prendre part à la phase de développement de l’infrastructure nationale de transport de gaz par pipeline. Cette infrastructure sera construite pour pouvoir assurer le transport du gaz, une fois qu’il sortira du gisement Gta, à la frontière sénégalo Mauritanienne.

«Cet accord couvre les activités de développement qui vont des études techniques et financières au bouclage financier. Cette collaboration permettra en outre d’identifier les partenaires maître d’œuvre et les consultants nécessaires et la sécurisation d’un financement pour la construction du réseau de gazoducs», a indiqué le Fonsis.

«Ce genre de projet permet d’accélérer la transition énergétique et de créer des emplois pour la jeunesse. AFC est prêt à accompagner davantage RGS avec un apport de 245 millions de dollars, et collaborer avec le FONSIS sur d’autres projets de digitalisation et de développement d’infrastructures», a indiqué Samaila Zubairu, Président Directeur Général de Afc.

M. Papa Demba Diallo, Directeur Général du Fonsis, a déclaré que Cet accord de développement est une étape majeure dans la mise en œuvre de l’écosystème gazier du Sénégal. Et une illustration de la coopération que peut développer un État à travers son Fonds Souverain avec des partenaires privés nationaux et africains ».