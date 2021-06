jeudi 24 juin 2021 • 497 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) Le député Ousmane Sonko vient d'annoncer que le gouvernement veut faire voter, demain vendredi, un texte de loi qui assimile le droit de manifester au terrorisme. Ci-dessous son texte publié sur ses plateformes numériques. Ci-dessous son texte intégral.

"Le gouvernement du Sénégal envisage de faire voter en procédure d’urgence ce vendredi 25 juin 2021 deux projets de loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale.



Ces modifications visent fondamentalement à assimiler l’exercice du droit de manifester à du terrorisme ( exemple titre II article 279-1). Ceci est très grave et inacceptable.



L’opposition parlementaire appelle à une conférence de presse ce jeudi 24 juin à 17heures au FUN CITY sur VDN pour dénoncer cette forfaiture et cette attaque contre notre démocratie.



Elle y invite tous les partis politiques, les mouvements citoyens et personnalités engagés dans la défense de notre démocratie.



Par l’opposition parlementaire!"