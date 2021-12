samedi 25 décembre 2021 • 1508 lectures • 3 commentaires

Actualité 5 heures Taille

iGFM - (Dakar) Le groupe parlementaire Benno Bok Yakaar a sorti un communiqué de presse, ce samedi, pour s’exprimer sur la proposition de loi dont l'objet est de criminaliser l’homosexualité.

«La législation du Sénégal qui date de 1966, donc depuis 55 ans, est claire et nette à ce sujet. Il n'est point besoin d'y ajouter ou d'en retirer virgule», estiment-ils. Dans le texte signé par Aymérou Gningue, le groupe parlementaire Benno Bok Yakaar de citer l'article 319 du Code Pénal en son alinéa 3 qui dispose que: Sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 100.000 à 1.500.000 francs, quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe. «Ces actes sont donc clairement bannis et punis par la loi au Sénégal. Notre pays, le Sénégal, n'a de leçons à recevoir de personne», indiquent-ils.



Aymerou Gningue et ses camarades déclarent, en sus, que le Président Macky Sall, garant de l'application des lois et règlements du pays, a répété que l'homosexualité n'est pas et ne sera pas reconnue dans notre pays, tant qu'il sera à la tête du Sénégal. Car cela est en porte à faux avec notre religion, nos valeurs et notre culture. «Par conséquent, que ceux qui cherchent à se signaler à l'attention du public en cette veille d'élection locale, se trouvent d'autres sujets car celui-ci n'en est pas un. La loi en vigueur et la position inébranlable du Président Macky SALL sont sans équivoque possible», disent-ils.