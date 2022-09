Projet défi-Archipélago- 20 jeunes formés en entrepreneuriat à Dakar

iGFM - (Dakar) 20 jeunes de la région de Dakar ont reçu vendredi leur attestation de fin de formation en entrepreneuriat, organisée par la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar (CCIAD) et l’Association pour la Promotion de l’Education et de la Formation à l’Etranger (APEFE) dans le cadre du projet Défi-Archipelago. La cérémonie était présidée par Mme Dia Khadidiatou Ndiaye, qui a représenté le secrétariat général de la CCIAD Mbaye Chimère Mbaye.

