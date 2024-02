mercredi 7 février 2024 • 1468 lectures • 5 commentaires

iGFM - (Dakar) Au moins, Macky Sall pourrait rester jusqu’en janvier 2025 si la présidentielle se tient le 15 décembre prochain. Il pourrait même être en poste jusqu’en mars de l’année prochaine, selon l’expert électoral Alioune Souaré, dont nous vous proposons l’analyse technique.

PROLONGEMENT DU MANDAT PRESIDENTIEL JUQU'EN 2025 : COMMENT A-T-ON JOUÉ LE COUP ?



Ce n'est pas fortuit de retrouver dans le texte de la proposition de loi votée pour le report de la présidentielle, l'article 2 qui dit ceci : " le Président de république reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur".



ANALYSONS TECHNIQUEMENT :



1er Tour : Election présidentielle prévue le 15 déc.2024, si on y ajoute après le vote les délais pour la suite des autres opérations du processus électoral :



- 4 jours (habituellement) pour les travaux des commissions départementales de recensement des votes ;



- 4 jours (habituellement) pour les travaux de la commission nationale de recensement des votes (proclamation provisoire des résultats) ;



- 10 jours (habituellement) pour la phase contentieuse et la proclamation définitive des résultats par le Conseil constitutionnel.



LE PRESIDENT MACKY SALL SERA EN FONCTION JUSQU'EN JANVIER 2025 !



2éme Tour, l'hypothèse la plus évidente :



- 15 jours (selon le code électoral) pour la campagne électorale des deux candidats arrivés en tête, à compter pour le démarrage le jour de l'affichage des résultats du 1er tour par Conseil constitutionnel ;

- 4 jours (habituellement) pour les travaux des commissions départementales de recensements des votes ;

- 4 jours (habituellement) pour les travaux de la commission nationale de recensements des votes (proclamation provisoire des résultats) ;

- 7 jours (habituellement) pour la phase contentieuse et la proclamation définitive des résultats par le Conseil constitutionnel.



LE PRESIDENT MACKY SALL RESTERA AU POUVOUR JUSQU-EN MARS 2025 !



IL AJOUTERA 1 AN DE PLUS ET FERA 6 ANS DE MANDAT PRESIDENTIEL AU LIEU DE 5 ANS PREVUS PAR L'ART 27 DE LA CONSTITUTION !