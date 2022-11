mardi 8 novembre 2022 • 78 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 heures Taille

iGFM - (Dakar) L’esplanade du Musée des Civilisations Noires a servi de Cadre pour abriter la 2éme consultation des jeunes de l’Union Africaine ce 8 novembre 2022.

Sous la présence effective du ministre de la Femme de la Famille et de la Protection des Enfants, du ministre de la Jeunesse, de l’emploi et de l’entrepreneuriat et des Représentants de l’UA et des Nations Unies.

PUBLICITÉ

Le thème choisi pour cette année : « Accélérer les actions et promouvoir une masculinité positive pour mettre fin aux violences contre les femmes et les jeunes filles ».

PUBLICITÉ

L’objectif de cette consultation est de formuler des recommandations à inclure dans la déclaration des Chefs d’État de l’UA à la conférence du 10 au CICAD.

Cette importante rencontre a vu la participation de 35 jeunes venant de différents pays d’Afrique et 350 Jeunes leaders sénégalais.