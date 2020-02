iGFM-(Dakar) Mame Matar Gueye et Cie bande les muscles et dénonce la banalisation de l’Homosexualité à la télévision. En effet, le Comité de défense des valeurs morales et l’Ong Islamique Jamra a réagi suite à de nombreux plaintes qu’ils auraient reçues ces temps-ci.

Cette fois ci, ils visent directement la série ‘’Réwolene’’. Pour Jamra, « Le scénario de cette série hors-du-commun se décline sans ambages, à travers des extraits rendus publics par le producteur, comme une œuvre de banalisation de l’idéologie LGBT, chez les jeunes, et de promotion d’autres contre-valeurs, comme la désacralisation de l’autorité parentale, dans la société sénégalaise ’’. Jamra de considérer que cette série est une ‘’dérive audiovisuelle’’.

Après la série, Jamra s’attaque à la galerie ‘’ Raw Art ‘’ qui selon eux accueillent leur visiteur avec un provocateur ‘’ Pour une visibilité gay au Sénégal’’.

Ndéye Rokheya THIANE