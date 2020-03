Propagation du Covid 19: Abdoul Mbaye invite l’État à être courageux 

iGFM-(Dakar) Le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail a saisi son compte Twitter pour pousser l’État à prendre son courage et annuler les manifestations religieuses ou non.

« Le temps est venu de prendre des mesures radicales et courageuses de santé publique. Toutes les grandes manifestations, religieuses ou non, doivent être reportées. Les populations doivent être préparées à un niveau possible de confinement généralisé »,dit-il.

Pour rappel, le nombre de personnes actuellement testées positives au coronavirus a plus que doublé en l’espace de 24 heures. En effet, entre hier mercredi et jeudi, le bilan est passé de 3 à 8 personnes.

Ainsi, ces 8 patients sont actuellement sous traitement au service des maladies infectieuses de l’hôpital de Fann selon le ministère de la Santé.