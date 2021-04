lundi 5 avril 2021 • 336 lectures • 0 commentaires

iGFM - Alpha Condé avait choqué, il y a quelques jours, par ses accusations portées à l’encontre du Sénégal et ses dirigeants. Son opposant, Cellou Dallein Diallo, lui a porté la réplique.

Alpha Condé avait déclaré, il y a quelques jours, que Toutes les tentatives de déstabilisation visant la Guinée viennent du Sénégal. «Tous ceux qui nous insultent, tous ces cris de ”la Guinée va brûler”, tout se fait à Dakar», avait-il ajouté.



Durant son discours à la nation du 3 avril dernier, le président Macky Sall avait semblé lui répondre.«Nos Forces de défense et de sécurité continueront de veiller sur nos frontières en restant fidèles à nos traditions de bon voisinage. Pour nous, la frontière est un trait d’union et un espace de convivialité entre les peuples.», avait dit le chef de l'Etat.



Mais avant le président Macky Sall, c’est Cellou Dallein Diallo qui a avait porté la réplique au président Guinéen. Pour lui, le chef de l'Etat guinéen se nourrit de conflits.



«Il ne veut pas de dialogue il veut des conflits. Il veut des conflits avec ses pays voisins. Il ferme les frontières, il leur dit ‘‘vous voulez m’attaquer, envoyer des mercenaires et des armes, vous êtes en train de soutenir mon opposition. Nos frontières sont alors fermées’’. Parce que Alpha ne peut pas rester sans conflit», a craché l’opposant guinéen.



Il s'exprimait lors de la troisième assemblée virtuelle de l'UFDG, son parti. Cérémonie retransmise en direct à travers leurs plateformes numériques.

