iGFM - (Dakar) Le chef de l’Etat Macky Sall aussi a joint sa voix au flot de réprobations qui a accompagné les propos de l’imam Lamine Sall.

«Le président de la République a notamment condamné, avec fermeté, au nom du gouvernement, les propos outrageux à l’endroit de la communauté catholique, proférés à travers un organe de presse», lit-on dans le communiqué officiel du conseil des ministres.

Le chef de l’Etat a invité le ministre de la Communication et le Cnra à rappeler aux médias et organes de presse leurs rôles et responsabilités majeures dans la préservation des valeurs de la République et de la consolidation de la concorde nationale, conformément aux cahiers de charge qui leur sont opposables.