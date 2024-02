mardi 27 février 2024 • 1100 lectures • 5 commentaires

En lançant le dialogue hier à Diamniadio, le président Macky Sall s’est aussi exprimé sur la problématique de la date de tenue de la future présidentielle. Ce mardi, les membres du Front des candidats à l’élection présidentielle lui ont porté la réplique.

Après la sortie de Macky Sall hier, lors de l’ouverture du Dialogue, des candidats membres du Front des candidats à l’élection présidentielle de 2024 (Fc25) ont réagi. Pour Cheikh Tidiane Dieye, le chef de l’Etat est actuellement dans le dilatoire.



"Rester dans le dilatoire, aller à Diambniadio pour finir par reconnaitre que lui même ne peut prendre aucune décision, sinon aller retourner au Conseil constitutionnel et lui proposer une date, après avoir perdu autant de temps, c’est cela qui me parait curieux", martèle Cheikh tidiane Dieye.



Déthié Fall, lui, rappelle à Macky Sall qu’il devra tenir l’élection présidentielle dans interval de temps indiqué par le conseil Constitutionnel.“Nous lui rappelons qu’il n’y a que 5 dimanches qui nous séparent du 2 avril, par conséquent il n’a qu’à choisir avec ses conseillers et les autorités, compétentes une date qui respecte cette décision du Conseil constitutionnel."

Pour rappel, après le lancement du dialogue hier lundi, la seconde journée se tient actuellement à Diamniadio, à huis-clos.