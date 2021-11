Propos de Gaston Mbengue: Le CNRA condamne et avertit la Presse

La déferlante d'indignations continue de s'abattre sur Gaston Mbengue et le Groupe Walfadrji. Apres les réseaux sociaux et les organisations de la société civile, les organes de régulation, notamment le CNRA condamnent fermement les propos ethnicistes tenus par Gaston Mbengue et diffusés par Walf. Il s'agit d'un incident grave et inacceptable susceptible de perturber la cohésion sociale , selon un communiqué dudit Conseil de régulation.

''Le CNRA a constaté des manquements graves dans l'émission « Sortie » diffusée le 28 novembre 2021 sur le réseau Walf TV avec comme invité M Gaston Mbengue. Ce dernier a négativement frappé les esprits dans des propos en violation des piliers de la cohésion sociale. Lesdits manquements ont été notés alors que la sensibilité et la gravité du sujet évoqué devraient appeler un profond sens de la responsabilité et une attention soutenue de l'éditeur. Walfadjri devait en effet, éviter la diffusion de propos de nature à entrainer des conséquences préjudiciables à cette même cohésion, autant qu'à la préservation de l'ordre public'', lit-on dans le communiqué du Conseil national de Régulation de l'Audiovisuel.

Babacar Diagne et ses collégues estiment par ailleurs, qu'en diffusant les propos graves tenus par Gaston Mbengue, sans procéder à un traitement préalable aux fins de supprimer toutes les parties en violation de la réglementation, WALF TV a méconnu ses obligations de contrôler préalablement à leur diffusion, toutes les émissions ou parties d'émissions enregistrées.

Ils reprochent au Groupe de presse, ''le non respect des principes qui régissent le journalisme notamment dans la diffusion de documents vidéo et audio et le non respect du Cahier des charges relatif à l’établissement et /ou l’exploitation d’un service de télévision privée commerciale''.





Publié par Birame Ndour editor