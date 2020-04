Propos « haineux » sur Lci : Le club des avocats du Maroc porte plainte

iGFM – (Dakar) Les avocats Marocains ont décidé de ne pas se l’imiter à l’émotion. En effet, ils ont décidé de porter plainte après les propos tenus sur Lci qui ont ému plus d’un africain.

«Suite aux propos abjectes, haineux et racistes prononcés sur la chaine d’information LCI par le Pr Jean Paul Mira chef du service de réanimation de l’hôpital Cochin à Paris, le club des avocats au Maroc a décidé de porter plainte pour diffamation raciale auprès du procureur de la République. La plainte sera déposée par Me Mourad Elajouti et de Saïd Maach, avocats au barreau de Casablanca», renseigne le club des avocats du Maroc sur sa page Facebook. L’annonce a été faite depuis ce jeudi dans la soirée.

Youssouf SANE