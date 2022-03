Propos polémiques de l'imam Sall : Ce qu'en dit Seydina Issa Thiaw Laye !

jeudi 3 mars 2022 • 181 lectures • 0 commentaires

Vidéo 36 mins Taille

PUBLICITÉ

Lors de la visite du Groupe Futurs Médias (GFM) à Cambérène, Seydina Issa Laye Thiaw a tenu à revenir sur les relations entre musulmans et Chrétiens dans ce pays. Il considère que cette relation est plus qu’importante pour la cohésion et même pour la sécurité de ce pays. Le marabout rappelle aussi le devoir des médias pour la stabilité du pays.



PUBLICITÉ

Cet article a été ouvert 181 fois.

Publié par Ndeye Rokheya Thiane editor