iGFM (Dakar) Le sélectionneur algérien Djamel Belmadi avait sévèrement critiqué la prestation de l'arbitre d'Algérie-Cameroun. L'ancien joueur des Lions Indomptables, Patrick Mboma l'a recadré.

La pilule n'est toujours pas passée pour Djamel Belmadi. Encore sous le choc de la défaite en barrage de Coupe du Monde face au Cameroun (1-2), le sélectionneur des Fennecs déclarait, dans une vidéo pour les médias de la fédération, toujours en vouloir à Bakary Gassama, l'arbitre du match. "On ne verra plus jamais un arbitre comme ça mettre à mal un pays. Je suis obligé de dire que je n’ai pas aimé du tout au lendemain du départ de cet arbitre, à l’aéroport d’Alger, le voir confortablement assis dans les salons à boire un café avec un millefeuille", avait-il déclaré.



"Gassama a le droit de faire des erreurs"



Sur Canal+, l'ex-international camerounais, Patrick Mboma, a défendu la prestation du directeur de jeu : "Dans l'absolu, nous n'avons (en Afrique) pas les meilleurs joueurs du monde, nous n'avons pas dans l'absolu les meilleurs entraîneurs du monde, pourquoi dans l'absolu voudriez-vous qu'on ait les meilleurs arbitres du monde ? Pourquoi ne pas accepter l'arbitrage tel qu'il est ? Monsieur Gassama fait quand même partie des meilleurs sifflets du contient. Il a le droit de faire ses erreurs", l'a défendu Patrick Mboma.



