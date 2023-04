samedi 15 avril 2023 • 466 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) En avant match de Bayern Munich-Hoffenheim, ce samedi, le Directeur sportif du club bavarois, Hasan Salihamidzic, a déclaré au micro de Sky Sports que Leroy Sané n'a pas dit de propos racistes envers Sadio Mané.

"Nous connaissons cette allégation faite par un journaliste. Nous en avons parlé à Leroy. Il nous a assuré très clairement qu’il n’avait jamais rien dit de tel et nous le croyons. Nous avons passé deux jours à parler ouvertement avec toutes les personnes impliquées et nous avons travaillé dessus. Pour nous, l’affaire est réglée."



Une réaction surprenante puisque le mieux était aussi de demander à Sadio Mané comme ils l'ont fait avec Leroy.



En tout cas, cette affaire a secoué le football allemand ces derniers jours. Les révélations de la bagarre entre Sadio Mané et Leroy Sané après la défaite en Ligue des Champions face à City ont fait couler beaucoup d’encre. Le Bayern a d'ailleurs suspendu Mané un seul match plus une lourde amende qui tourne autour de 300 millions FCFA.