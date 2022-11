vendredi 11 novembre 2022 • 94 lectures • 0 commentaires

La protection des ressources naturelles du Sénégal est une des priorités majeures du chef de l’Etat Macky. Présidant la journée nationale des forces armées ce matin, il a invité les autorités des forces de défense et de sécurité à rester mobilisés dans la mise en œuvre de stratégies opérationnelles pour faire face aux différentes formes de criminalité qui affectent nos ressources.

“Dans un monde de competition acharnèe, un monde sans cesse percuté par des forces diffuses et malveillantes, il nous faut prendre en charge les défis sécuritaires liés à la sauvegarde de nos ressources minières, hydroélectriques, forestières, halieutiques sans compter l’exploitation prochaine des nos ressources en hydrocarbures. J’ai particulièrement à l’esprit la nécessité de poursuivre sans répit la lutte contre le pillage de nos ressources halieutiques, foncières, forestières et l’orpaillage clandestin et autres actes délictueux qui portent préjudice aux générations actuelles et futures”, a déclaré le chef de l’Etat.

En outre, le Chef de l’Etat a réitéré son engagement à poursuivre et à renforcer le programme de montée en puissance et de modernisation des Forces Armées.