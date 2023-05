vendredi 5 mai 2023 • 228 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) En marge de la traditionnelle cérémonie de remise officielle du cahier des doléances des travailleurs au Chef de l’Etat, Mamadou Racine Sy représentant du patronat n'a pas manqué de magnifier le travail colossal abattu par Mme Innocence Ntab Ndiaye Présidente du Haut conseil pour le dialogue social ( HCDS).

Le patronat national s'est par ailleurs vivement félicité de la disponibilité de cette autorité et de son engagement pour la résolution au quotidien de tous les contentieux et autres conflits sociaux liés à la marche de l'entreprise.

Les Employeurs se félicitent également du climat de confiance et de sérénité qui a toujours prévalu au cours des divers échanges tenus aussi bien avec le Premier ministre Amadou Ba que le ministre des finances et du budget Moustapha Ba et le ministre du travail et des organisations professionnelles Samba Sy